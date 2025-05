Fiera dell’Ascensione, torna l’appuntamento per ricordare le tradizioni dei butteri

Torna puntuale anche quest’anno a Cisterna la Fiera dell’Ascensione con un ricco programma di iniziative che troveranno spazio, venerdì 30 per tutte le classi quarte dei diversi istituti scolastici, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, nell’area boschiva Filetto e nel centro cittadino per tutti i visitatori.

Due giorni di eventi tutti legati alla storia e alle tradizioni del territorio con esibizioni, enogastronomia ed esposizione di bestiame.

Naturalmente ci saranno le attività equestri a cura dell’associazione Butteri di Cisterna, del Centro ippico Casal dei Papi di Aquilino Natalizi, del Buttero contemporaneo-equitazione, Azienda agricola Mariotti cavalieri di Maremma e centro equestre Ninfa.

Per quanto riguarda la giornata di sabato si comincia alle ore 8.30 con la passeggiata a cavallo aperta a tutti i possessori di animali con cogginstest valido ed esperti (per info 39 320 2991097), poi alle ore 15 le dimostrazioni dell’arte del maniscalco e alle 17 gli show equestri, presso il campo centrale. Il concerto della Mustang Blues Band alle ore 21 concluderà la prima giornata di iniziative.

Domenica mattina alle ore 10.30 nel campo centrale avrà inizio la Gimkana Maremmana, seguiranno nel pomeriggio dalle ore 16.30 spettacoli equestri fini alla conclusione delle attività previste per le ore 18.30

In entrambe le giornate non mancherà l’intrattenimento sia per gli adulti che per i più piccoli: sono previsti giochi di legno e della tradizione a cura di Linea Obliqua aps; letture animate a cura del Gruppo locale “Nati per leggere” e libreria Anacleto; Barozza con le vacche Maremmane a cura dell’Azienda agricola Battilocchio di Mario Coltrè; prodotti tipici e artigianali; ballo country a cura di A.S.D Happy Dance; tiro con l’arco storico a cura di A.S.D Arcieri delle torri e una dimostrazione casearia oltre a numerosi stand gastronomici.

Non mancheranno dimostrazioni delle buone pratiche di protezione civile per ragazzi e famiglie oltre al Battesimo della sella; il racconto di dialetti e tradizioni di Esso Chissi; uno stand per l’adozione di cuccioli a cura di “Salvi per un pelo”; una dimostrazione di addestramento a cura di Bravo cane team.

Anche questa edizione 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per reiterare nel tempo una tradizione legata alla città, quella della fiera come momento di aggregazione, scambio di beni e commercio prima della partenza dei pastori verso pascoli migliori.