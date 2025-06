Fiera dell’Ascensione a Cisterna di Latina, record di presenze

Bilancio decisamente positivo quello della Fiera dell’Ascensione di Cisterna che in due giorni, nello spazio dell’area boschiva di Filetto, ha accolto migliaia di visitatori.

Il calendario della manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale, ha offerto numerosi eventi sia per i grandi che per i più piccoli tra esibizioni, enogastronomia ed esposizione di bestiame. Il tutto all’insegna della rigorosa volontà di conservare e tramandare le tradizioni cittadine legate ai butteri e alle radici della nostra comunità.

I visitatori hanno potuto ammirare le esibizioni equestri, assistere in diretta al lavoro dei maniscalchi mentre ferravano i cavalli, e seguire la Gimkana Maremmana e il Gioco della Rosa. I bambini hanno inoltre avuto a disposizione giochi di legno; letture animate a cura del Gruppo locale “Nati per leggere” e libreria Anacleto; Barozza con le vacche Maremmane a cura dell’Azienda agricola Battilocchio di Mario Coltrè; prodotti tipici e artigianali; ballo country a cura di A.S.D Happy Dance; tiro con l’arco storico a cura di A.S.D Arcieri delle torri e una dimostrazione casearia. Il tutto in un ambiente particolare all’ombra delle querce secolari.

All’evento hanno partecipato il sindaco Valentino Mantini e la delegata a turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino. «Questa terza edizione – sottolineano Mantini e Contarino – conferma il gradimento da parte dei cittadini rispetto ad una manifestazione che rafforza le tradizioni e la storia della nostra città. Vogliamo ringraziare l’Associazione Butteri di Cisterna che ha coordinato le attività e tutti gli altri soggetti che hanno reso possibile, ancora una volta, l’organizzazione di questa festa».