Fiera della Ricalata 2025. Tradizione, commercio, creatività e divertimento a Cisterna di Latina

Torna questo fine settimana uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno cisternese: la Fiera della Ricalata, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre nel cuore del centro storico di Cisterna di Latina. Due giornate di eventi, esposizioni, shopping, animazioni e iniziative per grandi e piccini, tra commercio, cultura e tradizioni locali.

Sabato 18 ottobre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, nella corte e nel primo piano di Palazzo Caetani si terrà la terza edizione di “Mattoncini a Palazzo – RomaBrick in tour”, una mostra di creazioni originali realizzate con mattoncini LEGO®. L’evento, ad ingresso libero, offrirà anche un’area gioco e mosaico dedicata ai bambini e alle famiglie, per un’esperienza creativa e interattiva nel cuore della città.

Domenica 19 ottobre, dalle ore 10 alle 19, le piazze e le vie del centro si animeranno con le bancarelle della Fiera della Ricalata, dove sarà possibile scoprire prodotti artigianali, gastronomici e curiosità di ogni tipo, con i negozi del centro aperti per l’occasione.

Negli stessi orari, a Palazzo Caetani, proseguirà l’attività di “Mattoncini a Palazzo”, con nuove possibilità di giocare, costruire e ammirare le incredibili creazioni LEGO® esposte.

Alle ore 11, l’associazione Il Flauto Magico, in collaborazione con “Esso Chissi”, proporrà l’iniziativa “Transumanti: Viaggio fra tempi, luoghi e persone”: una suggestiva passeggiata alla scoperta dell’antico borgo di Cisterna Vecchia, arricchita da letture e poesie in dialetto e momenti di animazione culturale.

Nel pomeriggio, dalle 15:30, il centro storico e l’area fiera saranno palcoscenico di musica e danze tradizionali, con animazione itinerante e ritmi coinvolgenti che accompagneranno i visitatori fino alle 18:30 circa.