Fibre alimentari per gli sportivi: fanno bene ma… guai a consumarle prima di una gara!

Le fibre alimentari sono fondamentali per la salute: come abbiamo già visto, infatti, nutrono il microbiota intestinale e rendono più efficiente il sistema immunitario, oltre a rallentare a livello intestinale l’assorbimento del glucosio e del colesterolo. Ma che ruolo hanno per gli sportivi? E ci sono delle controindicazioni? “Le fibre sono di assoluta importanza nell’alimentazione quotidiana di ognuno di noi, ma nell’alimentazione dello sportivo bisogna stare attenti ed evitare di consumarle prima di una gara o di una performance impegnativa”, spiega a Gazzetta Active il dottor Iader Fabbri, nutrizionista e divulgatore scientifico.

Il motivo è semplice…

“Assumere fibre prima di una gara potrebbe generare gonfiori o disturbi gastroenterici. Questo perché le fibre aiutano il transito intestinale, insieme al quantitativo di acqua quotidiana”, ci ha spiegato il dottor Fabbri.

Quali sono le fonti maggiori di fibre?

“Sicuramente tutti i vegetali e i cereali integrali, ma che siano davvero integrali. Parliamo quindi di pane e pasta integrale o, soprattutto, di riso integrale”.

Quali sono le quantità di fibre alimentari consigliate per gli sportivi?

“La dose di cinque porzioni al giorno di vegetali tra frutta e verdura consigliate dall’Organizzazione mondiale della sanità va benissimo anche per gli sportivi. Sempre ricordando che la fibra alimentare viene fermentata completamente o parzialmente nel nostro intestino dal nostro microbiota intestinale, e quindi è meglio assumerla lontano dalla performance”, spiega il dottor Fabbri.

Cosa è meglio mangiare, quindi, prima di una performance importante?

“Molto meglio assumere un pasto a base di carboidrati ad alta densità e ad alto carico glicemico (come la pasta bianca o le patate) insieme ad una fonte di proteine nobili. Ad esempio si può mangiare un toast, o pane e uova, ma ovviamente consumati a debita distanza dalla prestazione”, conclude il nutrizionista.

