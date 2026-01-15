Fibra ottica a Ceccano: lavori quasi completati e rete già disponibile per molti cittadini

Negli ultimi mesi sul territorio del Comune di Ceccano sono stati realizzati importanti interventi per l’estensione della rete in fibra ottica, con lavori oggi in fase di conclusione su gran parte del territorio comunale. A seguito di un incontro tenutosi tra l’Amministrazione comunale e FiberCop, principale società impegnata nella distribuzione della fibra ottica sul territorio, è emerso che in molte zone la fibra ottica risulta già disponibile; tuttavia, i dati attuali indicano che circa il 37% delle linee non ha ancora richiesto l’attivazione del servizio, pur trovandosi in aree coperte dalla nuova infrastruttura. Si ricorda che la richiesta di attivazione di un piano in fibra ottica non comporta alcun costo: ogni cittadino può verificare la copertura del proprio indirizzo e scegliere liberamente il gestore con cui attivare il servizio. La verifica della copertura è disponibile sul portale ufficiale www.bandaultralarga.italia.it/indirizzo, strumento pubblico che consente di controllare lo stato della connessione per singolo indirizzo. Rispetto alle tradizionali linee misto rame, la fibra ottica garantisce velocità di connessione più elevate e una maggiore stabilità del servizio, con benefici concreti per famiglie, studenti, lavoratori e attività economiche, oltre a favorire un utilizzo più efficiente dei servizi digitali. La progressiva diffusione della fibra ottica consente anche una razionalizzazione delle infrastrutture esistenti, con la riduzione delle vecchie linee in rame e una gestione più ordinata delle reti tecnologiche. Questo processo contribuisce a un miglioramento del decoro urbano, limitando la presenza di cavi e impianti obsoleti e favorendo soluzioni più moderne, efficienti e meno invasive per il territorio. Il Comune invita i cittadini che non lo hanno ancora fatto a verificare la copertura della propria abitazione e a valutare l’attivazione di un’offerta in fibra ottica, così da sfruttare pienamente un’infrastruttura già presente sul territorio comunale.

