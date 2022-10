Fiat, Battisti: “50 anni Fiat occasione di confronti su tema del lavoro”

“Ieri a Piedimonte San Germano per il consiglio comunale straordinario per la celebrazione dei 50 anni di Fiat. Mezzo secolo di interconnessione profonda e radicata con il nostro territorio, mezzo secolo di lavoro, sviluppo e orgoglio per l’intera provincia. Questo è un momento difficile per tutto il segmento produttivo a causa della difficoltà nel reperimento delle materie prime, a causa dell’aumento dei costi dell’energia e a causa della crisi che sta colpendo trasversalmente tutti i settori”.

Così in una nota Sara Battisti, Consigliera regionale del Lazio.

“Ora il diktat – spiega – è un obiettivo comune: permettere allo stabilimento di continuare ad offrire benessere e lavoro alla nostra intera provincia. Per questo dobbiamo stare al fianco dei Sindacati che chiedono nuove assegnazioni di vetture al fine di sfruttare al meglio le potenzialità dello stabilimento e creare più possibilità di lavoro. Vanno inoltre implementate tecnologie capaci di rendere il piano industriale in linea con la time based competition: il mondo smart dell’automotive, sfruttando il PNRR e le nuove smart cities, le connessioni e i servizi per la sicurezza in auto. Ed infine, l’argomento più importante: la sicurezza dei lavoratori. Ad oggi sono morti quasi 700 operai sui luoghi di lavoro. Non bastano più le parole di solidarietà: vanno aumentati i controlli, vanno aumentati i finanziamenti per i corsi sulla sicurezza, per i dpi. Nessuno – conclude – più deve morire di lavoro”.

COMUNICATO STAMPA