Fiamme sul costone di Alvito, notte di emergenza: la SR 666 resta ancora chiusa in entrambi le direzioni

ALVITO – Un vasto incendio sta interessando da ieri il costone che sovrasta la Strada Regionale 666, costringendo le autorità a chiudere il tratto compreso tra la SP 226 “Della Croce Ferraio” e la SR 509 Forca d’Acero in entrambe le direzioni.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di martedì. Squadre dei Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile di Sora e Pescosolido sono intervenuti con mezzi antincendio, rifornendo anche la vasca per l’elicottero con una botte regionale. Le operazioni si sono protratte per tutta la notte, nel tentativo di contenere le fiamme e proteggere l’area circostante.

Questa mattina, una leggera pioggia ha iniziato a cadere sulla zona: un contributo modesto ma prezioso per ridurre l’intensità dei focolai. Le prime ricostruzioni fanno temere l’origine dolosa del rogo, che rappresenta l’ennesimo grave danno ambientale.

Alla vigilia di Ferragosto, la chiusura della SR 666 sta causando disagi a chi si sposta verso l’Abruzzo. Il percorso alternativo consigliato è la SR 509, con salita da San Donato Val di Comino e ricongiungimento al bivio per Forca d’Acero.

