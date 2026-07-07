Fiamme a Sora, incendio in un capannone dismesso

admin
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Un incendio di sterpaglie è divampato nel tardo pomeriggio in località Case Ondola, nel territorio del Comune di Sora, all’interno di un capannone dismesso.
L’intervento è scattato su attivazione della Sala Operativa della Protezione Civile, che ha immediatamente inviato le proprie squadre sul posto per fronteggiare l’emergenza.
Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte anche i Vigili del Fuoco con la squadra 4A e l’autobotte, i volontari della Protezione Civile di Pescosolido e i Carabinieri Forestali di Sora, che hanno collaborato per contenere il rogo e garantire la sicurezza dell’area.
Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, le fiamme sono state rapidamente domate e l’intera zona è stata messa in sicurezza, evitando che l’incendio potesse estendersi alle aree circostanti. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.

Dalla pagina Facebook Protezione Civile Sora ODV

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