Fiamma olimpica a Frosinone, la soddisfazione di Mastrangeli e Carfagna

“Il passaggio della Fiamma Olimpica a Frosinone ha rappresentato un momento di straordinaria emozione e di grande valore simbolico per l’intera comunità. Le strade della città, animate da una partecipazione numerosa e sentita, con ben 10.000 presenze, hanno restituito l’immagine di una Frosinone unita attorno ai valori dello sport, della pace e dell’inclusione – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Desidero ringraziare tutti i tedofori che si sono alternati nel trasporto della torcia, così come gli atleti Fabrizio Donato e Andy Diaz per la loro prestigiosa presenza.

Un sentito ringraziamento va al comandante della Polizia Locale, Dino Padovani, e a tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale e della Protezione Civile per il fondamentale contributo garantito con professionalità e spirito di servizio. Ringrazio inoltre il Prefetto, il Questore, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia provinciale, le associazioni dei Carabinieri e della Polizia di Stato e tutte le Forze dell’Ordine per l’impegno profuso nella riuscita dell’evento in piena sicurezza.

Un grazie particolare alle cheerleader, che con la loro energia e il loro entusiasmo hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più festosa.

Frosinone ha dimostrato ancora una volta di essere una città accogliente, dinamica e profondamente legata ai valori olimpici”.

“Il successo del passaggio della Fiamma Olimpica a Frosinone – ha dichiarato il consigliere delegato allo sport Franco Carfagna – è stato il risultato di un grande lavoro di squadra e di una straordinaria sinergia tra istituzioni, Forze dell’Ordine, mondo sportivo e volontariato. La partecipazione entusiasta della cittadinanza, in particolare dei più giovani, ha confermato quanto lo sport rappresenti uno straordinario strumento di educazione, inclusione e crescita sociale.

Ringrazio la Fondazione Milano Cortina 2026, il CONI, gli enti di promozione sportiva, i tedofori, i volontari e tutte le associazioni sportive del territorio per la collaborazione e il supporto forniti. Grazie al comandante Dino Padovani, alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine per il fondamentale lavoro svolto affinché tutto andasse nel migliore dei modi. Eventi come questo rafforzano il legame tra la città e i valori olimpici, lasciando un’eredità culturale e sportiva importante per Frosinone e per le future generazioni”.