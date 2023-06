Festival Francesco Alviti a Ceccano, in programma da domani

Sarà il rombo del tuono della Drumline ad aprire i prossimo appuntamento del Festival Francesco Alviti a Ceccano, in programma il 15 giugno, giovedì: è la linea dei tamburi dell’Amaseno Harmony Show Band, diretta da Natalino Como, che si presenta, quest’anno, con una formazione molto rinnovata rispetto al passato. Il concerto, che segue i primi due, applauditissimi, curati dal Liceo di Ceccano, ci sarà in Piazza S. Giovanni alle ore 21,30. Il giorno dopo, venerdì 16 giugno, saranno di scena il cantautore Federico Palladini e la banda della Scolopendra, con un raffinato programma di canzoni d’autore originali e riproposizioni di splendida musica d’autore. Il festival La settimana seguente, tutto sarà incentrato sulla musica classica, affidata alle formazioni del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone: lunedì 19 con la musica di Capolavori in famiglia Bach padre e figlio, con il Concerto Brandeburghese n. 5, diretto da Francesca Vicari, cui seguirà, martedì 20, una serata dedicata al clavicembalo e alla musica barocca, con il duo formato da Maria Rosa Agresti e Riccardo Tiberia. Il concerto dell’orchestra di chitarre E-cetra, diretta da Eugenio Becherucci è previsto per mercoledì 21, con l’esecuzione di opere originali di autori contemporanei che mettono in luce la ricchezza timbrica della chitarra. Giovedì 22 giugno, antivigilia della festa di S. Giovanni, toccherà all’emozione e alla leggerezza dei quintetti per archi e fiati di Mozart, con Francesca Vicari e Mauro Verdozzi. Il giorno della Festa di San Giovanni, il 24 giugno, il protagonista sarà l’organo Catarinozzi 1736, gioiello del patrimonio artistico cittadino: dopo il vespro solenne affidato al Coro Josquin Des Pres e all’organista Guido Iorio, ci sarà un grande concerto d’organo in onore del Battista, nella cantoria che ospita il Catarinozzi 1736, con Juan Paradell Solé, organista emerito della Cappella Sistina, insieme alla flautista Camilla Refice. Il Festival riprenderà poi lunedì 26 giugno con l’attesissima serata dedicata alle percussioni: di scena il gruppo del Conservatorio Licinio Refice, diretto da Carlo Di Blasi. Il giorno successivo, martedì 27 giugno, ci sarà il concerto della Banda Giovanile di Ferentino, diretta da Luigi Bartolini, recente trionfatrice del concorso nazionale a Riva del Garda, seguita mercoledì 28 giugno, dall’Orchestra di fiati di Ferentino, diretta da Alessandro Celardi, trionfatrice del concorso internazionale in Olanda nel 2022. Il giorno seguente, 29 giugno, serata conclusiva del Festival, con Di tanti palpiti, un palco all’opera, affidata alle voci dei solisti del Coro Josquin Des Pres, i soprani Vittoria D’Annibale, Cinzia Cristofanilli, Mariagrazia Molinari, Veronica Spinelli, il mezzosoprano Fabiola Mastrogiacomo, il tenore Enrico Talocco con Chiara Olmetti al pianoforte. La direzione artistica del Festival è curata da Mauro Gizzi. Hanno dato il loro patrocinio la Regione, la Provincia e il Comune di Ceccano. Il Festival si svolge in collaborazione con il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone e con la Rete delle Associazioni di Ceccano, coordinata dalla Proloco. Le foto si riferiscono alle serata dello scorso anno e sono di Giuseppe Bucciarelli

Correlati