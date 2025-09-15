Festival di Film di Villa Medici: i premi della 5ª edizione

I film in programma durante la V edizione
Concorso Internazionale
+10K, Gala Hernández López (2025, Francia, Spagna, 33’)
BONNE JOURNÉE, Pauline Bastard (2025, Francia, 53’)
BURY US IN A LONE DESERT, Nguyễn Lê Hoàng Phúc (2025, Vietnam, 62’)
COMMENT ÇA VA ?, Caroline Poggi & Jonathan Vinel (2025, Francia, 31’)
CHILDREN OF DARKNESS, Haig Aivazian (2025, Libano, 17’)
DIEU EST TIMIDE, Jocelyn Charles (2025, Francia, 15’)
FIUME O MORTE!, Igor Bezinović (2025, Croazia, Italia, Slovenia, 112’)
HEMEL, Danielle Dean (2024, USA, UK, Nigeria, 29’)
LLOYD WONG, UNFINISHED, Lesley Loksi Chan (2025, Canada, 29’)
O RISO E A FACA, Pedro Pinho (2024, Portogallo, 211’)
PARAFLU, Michela De Mattei e Invernomuto (2025, Italia, 23’)
THE HAND THAT FEEDS, Mtume Gant (2025, Stati Uniti, 87’)
Focus
1395 DAYS WITHOUT RED, Anri Sala (2011, Regno Unito, Bosnia-Erzegovina, 45′)
BAB SEBTA, Randa Maroufi (2019, Francia, Marocco, 19’)
BINGO SHOW, Christelle Lheureux (2003, Francia, 8’)
CENTRO DI PERMANENZA TEMPORANEA, Adrian Paci (2007, Italia, 5’30’’)
CLASSIFIED PEOPLE, Yolande Zauberman (1987, Francia, 53′)
DEUX FAISCEAUX BLANCS GROUPÉS ET ROTATIFS, Enrique Ramírez (2017, Francia, Cile, 24’)
CHAQUE MUR EST UNE PORTE, Elitza Gueorguieva (2017, Francia, 28’)
FRAGMENTS FOR VENUS, Alice Diop (2025, Francia, 21’)
LA FRONTIÈRE BLEUE, Dinis M. Costa (2025, Francia, Spagna, Portogallo, 29′45″)
LA SOUFRIÈRE, Werner Herzog (1977, Germania, 31’)
LES HABITANTS, Artavazd Pelechian (1970, URSS, 8’)
LET US PERSEVERE IN WHAT WE HAVE RESOLVED BEFORE WE FORGET, Ben Russel (2013, Francia, 20’)
LONG SORROW, Anri Sala (2005, Germania, 12′)
MISÉRICORDE, Alain Guiraudie (2024, Francia, Spagna, Portogallo, 102’)
RETRATOS FANTASMAS, Kleber Mendonça Filho (2023, Brasile, 93’)
THE YELLOW SPEAKS, Thu Van Tran (2017, Francia, 4’)
Piazzale
GRAND CIEL, Akihiro Hata (2025, Francia, Lussemburgo, 92’)
ISLANDS, Jan-Ole Gerster (2025, Germania, 120’)
L’INTÉRÊT D’ADAM, Laura Wandel (2025, Belgio, Francia, 73’)
THE MASTERMIND, Kelly Reichardt (2025, Stati Uniti, 110’)
YAKUSHIMA’S ILLUSION, Naomi Kawase (2025, Francia, Giappone, Belgio, Lussemburgo, 112’)