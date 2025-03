Festival della Stampa d’Arte, tappa a Giulianello di Cori

Nuovo appuntamento questo fine settimana nell’ambito del 1° Festival Internazionale della Stampa d’Arte, ideato dall’Associazione Cartedautore e nato dalla collaborazione tra i Comuni di Cori e Cisterna, Fondazione Roffredo Caetani, Azienda agricola “Dominio Collettivo ASBUC e “Cori e Giulianello in Rete” e ispirato al tema del paesaggio.

Un percorso ideato e curato dall’artista Patrizio Marafini.

Oggi, sabato 22 marzo, alle ore 10 è in programma un intervento en plein air sulle colline del Lago di Giulianello, presso l’Azienda agricola “Dominio Collettivo ASBUC”. Dopo la colazione di benvenuto ci saranno i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Cori Mauro De Lillis e del delegato alla cultura Michele Todini; dell’assessore alla cultura del Comune di Cisterna Maria Innamorato. Poi la parola passerà a Luca Del Ferraro, presidente Dominio Collettivo ASBUC; Lucia Millione, presidente di CoriGiulianello in Rete e l’artista Patrizio Marafini che presenterà il percorso espositivo illustrando le caratteristiche delle opere esposte.

L’intervento critico sarà affidato a Plinio Perilli mentre Renato Gabriele leggerà alcune sue poesie e il concertista, compositore e artista Marco Lo Russo che emozionerrà i presenti con la sua fisarmonica.

L’appuntamento successivo è fissato per il 3 maggio, quando un’ulteriore selezione di opere sarà proposta nella sala espositiva del Vecchio Municipio all’interno del Giardino di Ninfa, gestito dalla “Fondazione Roffredo Caetani”.

