Festival della Legalità Cassino, Caterina Chinnici ospite del Liceo Varrone

L’ultimo imperdibile appuntamento del “Festival della Legalità Città di Cassino” è in programma per lunedì 24 maggio. A partire dalle ore 10:30 Caterina Chinnici, eurodeputato e figlia del compianto giudice Rocco, a capo del Pool Antimafia di Palermo, prenderà parte in diretta streaming ad un incontro con gli studenti del Liceo pedagogico ‘Varrone’ di Cassino. A confrontarsi con l’onorevole saranno anche il presidente del Tribunale di Cassino Massimo Capurso, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Cassino Gianluca Giannichedda, Teresa Orlando dirigente del liceo ‘Varrone’ e Nino Rossi vice presidente dell’Associazione Cassino Città per la pace. A moderare l’incontro sarà la giornalista Angela Nicoletti. L’evento, che rientra nei tanti appuntamenti che si sono succeduti in quattro giorni (dal 27 al 30 aprile 2021) nel corso del “Festival della legalità Città di Cassino” vuole essere un vero e proprio omaggio al giudice Giovanni Falcone assassinato per mano della mafia il 23 maggio del 1992.

“Il Festival della Legalità – commentano Marino Fardelli e Nino Rossi rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Associazione Cassino Città per la Pace – ha saputo dar voce a donne e uomini che quotidianamente si battono per la legalità e contro tutte le mafie. Nonostante la modalità online di questa prima edizione abbiamo scelto di non rinunciare al Festival, proprio per il suo grande significato. Gli studenti, grazie alla sensibilità di tutti i Dirigenti Scolastici delle Scuole Superiori di Cassino e del II e III Istituto Comprensivo di Cassino, sono stati i protagonisti del grande successo di un Festival che vorremmo fare crescere anno dopo anno”.

COMUNICATO STAMPA