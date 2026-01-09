Festival della Filosofia di Veroli: al via la prima Winter Edition, anteprima della VII Edizione 2026

Il Festival della Filosofia di Veroli inaugura la Winter Edition, un’anteprima che apre il percorso verso la VII Edizione 2026, dedicata al tema “Intelligenza Artificiale. Rischi, opportunità, conoscenza, creatività”. Un ciclo di tre incontri che, tra gennaio e marzo, avvia un confronto pubblico su una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo, l’intelligenza artificiale. Opportunità e rischi si intrecciano, imponendo nuove domande e nuove responsabilità alle quali la filosofia è chiamata a rispondere. Il primo appuntamento è in programma il 15 gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Trulli, dove Mario De Caro presenterà il volume “Intelligenze. Etica e politica dell’IA”, offrendo una riflessione critica sulle implicazioni morali e politiche dell’intelligenza artificiale Si continuerà il 3 febbraio, con un incontro alle ore 11.00 presso il Liceo Sulpicio, dedicato al rapporto tra tecnologie emergenti e cura della persona. A dialogo su “AI e medicina, il futuro della dignità umana” saranno il direttore artistico del Festival Fabrizio Vona e Fabrizia Abbate. La Winter Edition si concluderà il 5 marzo alle ore 18.00, nuovamente nella Sala Trulli, con l’intervento di Maurizio Ferraris che presenterà il suo libro “Comunismo digitale” attraverso un’analisi sulle declinazioni contemporanee di equità e libertà. “Questa anteprima invernale – dichiara il sindaco Germano Caperna – testimonia un percorso culturale ormai solido, che si sviluppa lungo tutto l’arco dell’anno e continua a investire nel pensiero critico come strumento per comprendere il presente e immaginare il futuro”. “La Winter Edition conferma il Festival della Filosofia come progetto culturale permanente della città.- come sottolinea la vicesindaca e assessora alla cultura Francesca Cerquozzi – il Festival non è legato a una stagione, ma a un’idea di città che fa del pensiero uno spazio di confronto permanente”. “Per la prima volta – spiega il direttore artistico Fabrizio Vona – il Festival inaugura una sezione invernale per iniziare a riflettere sul tema della prossima edizione. L’Intelligenza Artificiale è una rivoluzione senza precedenti, che presenta grandi opportunità ma anche seri rischi. Discuterne insieme significa rafforzare il pensiero critico e una consapevolezza condivisa”.

