Festival della Commedia Italiana – Stasera il gran finale a Formia con Lillo e Paolo Ruffini

IL FESTIVAL – Si conclude stasera a Formia, in provincia di Latina, il “Festival della Commedia Italiana”. Calcheranno il palco di Piazza Aldo Moro, a partire dalle ore 21, Lillo, del duo comico Lillo & Greg, e Paolo Ruffini. Entrambi si racconteranno, intervistati dall’attore Fabrizio Sabatucci, tra passato e futuro. Al termine partiranno le proiezioni dei loro film, “Modalità aereo” e “D.N.A. – Decisamente non adatti”.IL PROGRAMMA – Durante la prima serata, quella di venerdì, sono salite sul palco Michela Andreozzi e Milena Vukotic, rispettivamente premiate con la targa “Promozione del territorio” e “Premio del pubblico”. Per la seconda, quella di ieri sera, il mattatore è invece stato Massimo Boldi, che è stato premiato con il “Premio alla Carriera”. L’iniziativa è organizzata da Artcloud, con il contributo di Comune di Formia, Roma Lazio Film Commission e Provincia di Latina. La direzione artistica è a cura di Fabrizio Conti, ideatore del format. Media partner: Rai Radio Live, Il Tempo, Shalom, Artcloud, Uozzart.IL CONTEST – Ultime ore per votare il re e la regina della commedia italiana. Sulla pagina Facebook “Festival della Commedia Italiana” si possono sostenere i finalisti del contest. Tra gli uomini i più votati sono risultati, finora, Lino Banfi, Eduardo De Filippo, Bud Spencer e Totò. Per le donne, invece, a contendersi lo “scettro”, saranno Elena Fabrizi, Sophia Loren, Monica Vitti e Milena Vukotic.

comunicato stampa