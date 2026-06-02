Festival della birra a Cassino, esclusa l’eccellenza di casa: scoppia la polemica

A pochi giorni dall’avvio del festival dedicato alle birre artigianali e allo street food, in programma a Cassino dal 5 al 7 giugno, emerge una polemica destinata a far discutere. Tra i protagonisti annunciati della manifestazione, infatti, non compare Birra Montecassino, il marchio brassicolo più rappresentativo della città e tra i più premiati del territorio.

L’evento era stato presentato nei mesi scorsi come una vetrina per valorizzare i birrifici e i microbirrifici di Cassino e dell’area circostante. Tuttavia, consultando la locandina ufficiale, si nota l’assenza della realtà produttiva nata ai piedi dell’Abbazia di Montecassino, mentre figurano aziende provenienti da diversi centri del Lazio e del Molise, tra cui Castrocielo, Ceccano, Acquafondata, Atina e Fiuggi.

Una scelta che ha sorpreso molti appassionati e operatori del settore. Birra Montecassino, infatti, rappresenta una delle eccellenze più conosciute del territorio, con una presenza consolidata nei locali e nei punti vendita della città. Negli anni ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali, tra cui il prestigioso premio Cerevisia nel 2023 e nel 2025, risultando inoltre l’unico birrificio laziale ad aver raggiunto la finale della competizione.

L’esclusione appare ancora più singolare alla luce degli obiettivi dichiarati dagli organizzatori, che avevano indicato la promozione delle produzioni locali come uno dei punti qualificanti dell’iniziativa. Da qui gli interrogativi che stanno emergendo in città: quali criteri sono stati adottati per la selezione dei partecipanti? E perché proprio il marchio più identificato con il territorio cassinate è rimasto fuori dalla manifestazione?

Domande che, al momento, restano senza una risposta ufficiale. Nel frattempo, la vicenda alimenta il dibattito tra cittadini e operatori economici, riaccendendo il tema della valorizzazione delle eccellenze locali e della capacità delle istituzioni di promuovere in modo coerente le realtà che contribuiscono a costruire l’immagine del territorio anche oltre i confini provinciali.