Festival del Tartufo ad Isola del Liri: un’esperienza gastronomica da non perdere

Con grande entusiasmo annunciamo il Festival del Tartufo, un evento imperdibile che si terrà ad Isola del Liri il prossimo 25 giugno tutta la giornata. Questo festival delizierà i partecipanti con una combinazione di eccellente gastronomia, una gara emozionante di cani da tartufo, intrattenimento musicale e vari stand di tutti i tipi.

La gara di tartufo dei cani sarà il momento più atteso della giornata. Cani addestrati provenienti da tutto il paese mostreranno le loro abilità nella ricerca dei tartufi!

Inoltre il Festival sarà arricchito da vari stand gastronomici e non.

Alle ore 20.30 ci sarà la sfilata per decretare chi sarà la vincitrice di “Miss Festival del Tartufo”

l’intrattenimento musicale sarà un altro aspetto fondamentale del Festival del Tartufo:alle coreografie Hip Hop ai balli di gruppo che intratterranno i partecipanti fino a sera.

L’accesso al Festival del Tartufo sarà gratuito e aperto a persone di tutte le età.

Per tutte le info e gli orari consultare la locandina dell’evento.

Comunicato stampa Enogastronomia Tartuvino