FESTIVAL DEI SENTIERI, Debora Bovenga promuove la Terra bagnata dal Liri e la città di Isola del Liri

Dal 13 al 16 maggio si sta tenendo la prima edizione del “Festival dei Sentieri tra Natura, Storia e Memoria” che permette al nostro territorio di essere apprezzato da chi ama camminare. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Cassino Città per la Pace, interessa diversi Comuni del circondario che hanno aderito al progetto, così come tanti gli Enti istituzionali e gli ospiti che stanno parteciperando agli eventi in programma. Diversi appassionati, seguendo le norme antiCovid e in sicurezza, guideranno piccoli gruppi per regalare a tanti, giovani, meno giovani, famiglie e piccolini, momenti di immersione nella natura, nella storia e nella memoria per una fusione tra uomo e territorio. Tutti coloro che aderiranno avranno la possibilità di visitare località a piedi o in bicicletta, godendo di panorami che fanno bene ai nostri occhi. Ieri sera, tra i tanti ospiti della diretta streaming condotta da Nino Rossi, c’era anche la responsabile dell’ufficio Cultura dell’associazione Scorrendo con il Liri, Maria Debora Bovenga, che dichiara: 《È stato un onore ed un immenso piacere per me promuovere un territorio straordinario sotto il profilo paesaggistico-ambientale nonché storico-culturale come quello della Terra bagnata dal Liri ed in modo particolare la città di Isola del Liri con il suo splendore quale è la cascata grande. Ringrazio quindi, a nome mio e del Presidente dell’associazione Scorrendo con il Liri Marino Freddo, l’associazione Cassino Città per la Pace per la stupenda opportunità datami e lancio un augurio che questa bellissima iniziativa intrapresa sia la prima di una lunga serie.》 Foto: Maria Debora Bovenga con Giorgio Calcaterra, tre volte Campione del mondo della 100 km su strada e “cittadino onorario” di Isola del Liri.

Lu.Re.

