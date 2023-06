Festival Bomboklat Pofi 2023, dal sette al nove luglio

Torna BOMBOKLAT FESTIVAL! Tre giorni di Musica, Arte e Cultura, immersi nel verde della Ciociaria.

Un evento davvero molto atteso che negli anni passati ha richiamato nel grazioso paese ciociaro numerosi amanti della musica di qualità. Un evento che, oltre a voler garantire momenti di svago e di divertimento e ovviamente buona musica, vuole anche valorizzare un territorio ricco di natura, cultura, storia, arte e gastronomia.

Quindi ancora una volta grandi nomi, nel week-end tra il 7 e 9 luglio, allo stato Giacinto Ricci di Pofi, cittadina ciociara diventata punto di riferimento dell’intera provincia, della regione e di tutta Italia per quanto riguarda musica, cultura e turismo. E sono già molte le prenotazioni nelle strutture alberghiere locali e limitrofe, del pubblico proveniente da varie zone d’Italia.

All’interno del Festival vi saranno: Main Stage – Sound System Area – Food&drink – zone relax – mercatini – animazione & laboratori per bambini.

Confermata la Line Up:

Venerdì 7 luglio: Sud Sound System, in più MEG ex voce dei 99 Posse. Quello di Meg è un live da ballare, da vivere con scarpe comode e braccia al cielo, da condividere!

Sabato 8 luglio: dalla Jamaica Anthony B e the House of Riddim Band, in apertura Zion Train, il gruppo britannico fra le realtà più solide del dub inglese, since 1988!

Domenica 9 luglio: Dj Gruff, universalmente riconosciuto come pietra miliare dell’Hip hop italiano, in apertura Inna Cantina da Roma.

A completare la Line Up: Pakkia Crew, Dubass Sound System, Puritano, BMBKT Sound.

I biglietti si possono acquistare su www.Iticket.com

o direttamente in cassa la sera stessa degli spettacoli.

Venerdì 7 luglio : 15€

Sabato 8 luglio : 15€

Domenica 9 Luglio : ingresso gratuito

“Il nostro obiettivo principale – dichiara il presidente Daniele Corrado Marchetti – è creare una rete sociale, culturale e collettiva, che possa trasformare la Ciociaria e appunto Pofi in una zona strategica per il turismo, creando connessioni e scambi territoriali e culturali con persone che vengono da ogni zona d’Italia, per far conoscere, visitare e amare il nostro territorio. E ovviamente la musica è il miglior volano per raggiungere questo nostro ambizioso obiettivo. Divertimento, buona musica e promozione sociale e del territorio possono anzi debbono camminare sulla stessa strada”.

COMUNICATO STAMPA