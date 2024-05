Festeggiamenti a conclusione del progetto “Gens”

Subiaco, Foppoli: “Si conclude un importante percorso di apprendimento e consapevolezza per la tutela ambientale”

Si prevede che sarà una grande festa, quella del prossimo giovedì 6 giugno a Subiaco, per la conclusione dell’edizione 2024 del progetto regionale di Educazione Ambientale “Gens”. Si tratta nel particolare di un programma di educazione ambientale, che ha il fine di diffondere la conoscenza e la fruizione delle Aree Protette del Lazio. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, ha curato l’evento che vedrà come location la Rocca dei Borgia ed il Parco fluviale di Subiaco, dove saranno accolti circa 1000 studenti di ogni ordine e grado, provenienti dai vari Istituti scolastici legati agli otto Comuni del Parco, ma anche di centri fuori i confini dell’Ente come : Roma, Tivoli, Serrone e Ferentino. Durante la giornata saranno impegnati in varie attività proposte dal Parco e dalle associazioni locali , da sottolineare la collaborazione di numerosi sodalizi: La Pro Loco di Jenne, l’Anffas Subiaco, la Coop. ENT dei Monti Ernici, l’Ass.ne Vivere l’Aniene, il Nucleo cinofili e nucleo SAPR dei Vigili del Fuoco, l’Ass.ne Corteo Storico – Comunitas Sublacensis, la Protezione Civile – Città di Subiaco, il Comando Carabinieri Forestali di Arcinazzo Romano, la Croce Rossa di Subiaco, la Confraternita della misericordia di Trevi nel Lazio , il Dott. Franco Malci, la Scuola Media di Subiaco (prof.ssa M.A. Brighetti), il Borgo dei Cartai, l’Ass.ne Trail dei Monti Simbruini, il Gruppo Marciatori simbruini ed il WWF sez. di Roma. “Il progetto “Gens” di Educazione Ambientale –sottolinea il Commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli- ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla bellezza del territorio e la necessità di preservarne l’ecosistema. Durante l’anno scolastico si sono svolti degli incontri curati da educatori esperti e dai guardiaparco, che hanno condotto gli studenti alla scoperta dell’area protetta, attraverso interventi in aula ed escursioni sul territorio. Sarà una bella festa, ricca di tanti momenti coinvolgenti e gioiosi, che suggellerà un percorso di apprendimento e consapevolezza, di comportamenti responsabili nei confronti del patrimonio ambientale, garantendone il futuro. Un sentito ringraziamento al Sindaco di Subiaco Domenico Petrini ed alla sua amministrazione, per la preziosa collaborazione e la messa a disposizione della Rocca dei Borgia ”.

comunicato stampa