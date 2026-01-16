Festa di San Sebastiano: a Cisterna la celebrazione con le delegazioni della Polizia Locale di tutto il Lazio

Cisterna si prepara a celebrare, martedì 20 gennaio 2026, la ricorrenza di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale, con un programma articolato che quest’anno assume un rilievo particolare. L’evento, giunto alla 38ima edizione e realizzato unitamente dall’Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio, viene ospitato ogni anno da un diverso comune della regione e quest’anno sarà Cisterna ad accogliere le numerose delegazioni dei Comandi del Lazio, oltre alle autorità civili e militari.La giornata si aprirà alle ore 14.30 con l’accoglienza dei partecipanti presso Palazzo Caetani in piazza XIX Marzo, poi a seguire i momenti solenni con la partecipazione di banda musicale, gonfaloni e rappresentanze, fino al corteo e alla deposizione della corona al Monumento ai Caduti, quale omaggio alla memoria di quanti hanno servito il Paese e la collettività.Alle ore 17 presso la Sala consiliare del Palazzo dei Servizi si procederà ai saluti istituzionali del Sindaco Valentino Mantini, del Comandante della Polizia Locale Raoul De Michelis e della Presidente dell’Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio Luisa Moretti.A seguire, il tradizionale passaggio della “stecca” tra il Comando che ospitato la precedente edizione dell’evento, quello di Olevano Romano e quello di Cisterna che custodirà la stecca fino alla prossima edizione. La ricorrenza di San Sebastiano è anche l’occasione per tributare un omaggio agli appartenenti alla Polizia Locale che nel corso dell’anno appena trascorso si sono distinti in particolari attività. Previsto anche il riconoscimento agli appartenenti alla Polizia Locale che hanno lasciato il servizio attivo ed a persone della società civile che si sono distinte in azioni di alto valore civico.Alle ore 17.45 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo si terrà la celebrazione religiosa, presieduta dal Vescovo di Latina Monsignor Mariano Crociata.L’iniziativa si arricchisce di un appuntamento di particolare interesse pubblico e culturale con l’allestimento della mostra “La Polizia Locale ieri, oggi e domani” all’interno di Palazzo Caetani. L’esposizione permetterà di intraprendere un percorso storico-documentale nel ruolo della Polizia Locale attraverso fotografie, uniformi e materiali d’epoca, con una sezione dedicata anche all’educazione stradale e ad attività orientate al coinvolgimento delle scuole. La mostra sarà aperta dal 13 al 20 gennaio 2026, con orari differenziati tra giorni infrasettimanali ed il fine settimana.

