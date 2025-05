Festa di Primavera: un pomeriggio di musica, giochi e inclusione

Un’occasione davvero speciale per celebrare l’arrivo della bella stagione la “Festa di Primavera” organizzata dal Centro di Aggregazione Giovanile di Cisterna 2Time con il supporto dell’assessorato al Welfare e alle Politiche Sociali.

L’appuntamento è per sabato 10 maggio a partire dalle ore 17 presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile di viale delle Province, accanto al Palazzetto dello Sport divenuto ormai un luogo di incontro e socializzazione per giovani dai 16 ai 35 anni. Un’occasione speciale per conoscere da vicino le attività del centro e vivere un pomeriggio all’insegna della socialità, della creatività e del divertimento. Il programma prevede: DJ set, spettacoli di giocoleria, performance di live painting, tornei di ping pong, FIFA e biliardino. Non mancheranno stand con panini, bibite e spazi informativi dedicati alle progettualità future del centro.

«Siamo felici di sostenere iniziative come questa, che valorizzano la partecipazione attiva delle nuove generazioni e rafforzano il senso di comunità – dichiarano il sindaco Valentino Mantini e l’assessora al Welfare e alle Politiche Sociali Stefania Krilic – Il Centro di Aggregazione Giovanile è uno spazio fondamentale per la crescita, il dialogo e l’inclusione e la Festa di Primavera è l’espressione concreta di un percorso di protagonismo giovanile che vogliamo continuare a incoraggiare».

A sottolineare l’importanza dell’evento anche le parole di Riccardo D’Angelo, presidente dell’associazione giovanile promotrice:

«Siamo entusiasti di quanto realizzato fino ad oggi e delle progettualità future per il Centro di Aggregazione Giovanile 2Time, un luogo sicuro, inclusivo e multifunzionale dove i giovani della nostra città possono incontrarsi, confrontarsi, riconoscere e mettere a frutto le proprie potenzialità. Oggi offriamo ai nostri coetanei ciò che un tempo noi non abbiamo trovato; piuttosto che cercare altrove, abbiamo deciso di investire tempo ed energie per un luogo che siamo convinti diventerà un importante punto di riferimento per la comunità giovanile di Cisterna. Per questo ringraziamo l’Amministrazione che ha creduto in noi sostenendo il nostro percorso».