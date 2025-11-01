Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Cisterna celebrerà la ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate lunedì 3 novembre, anticipando di un giorno sulla scorta della disposizione della Prefettura che ha invitato le amministrazioni comunali a tenere le iniziative locali in date e orari non concomitanti con quella in programma per martedì 4 novembre nel capoluogo pontino. Il programma della cerimonia prevede alle 10.30 il raduno delle associazioni combattentistiche, d’arma e di volontariato con bandiera o labaro in piazza XIX Marzo. Dopo avere reso gli onori al gonfalone decorato con Medaglia d’argento al valor civile il corteo raggiungerà piazza Amedeo di Savoia dove alle ore 11 inizierà la cerimonia con l’alzabandiera, la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre e le allocuzioni. Alle ore 11.20 il ritorno in piazza XIX Marzo per gli onori finali.

