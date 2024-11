Festa dell’Albero 2024: il 23 novembre una giornata di sensibilizzazione ambientale organizzata dai Comuni di Vicalvi, Alvito, Posta Fibreno e San Donato Val di Comino

In occasione della Festa dell’Albero, il Comune di Vicalvi, in collaborazione con i Comuni di Alvito, Posta Fibreno e San Donato Val di Comino, organizza una giornata di sensibilizzazione e educazione ambientale, coinvolgendo cittadini, associazioni, famiglie e scuole del territorio.

L’evento, che si terrà il 23 novembre 2024, avrà come momento centrale la piantumazione simbolica di quattro alberi, donati dal Parco dei Monti Aurunci, in un’area del territorio gravemente colpita dagli incendi dolosi degli ultimi anni. La piantumazione rappresenta un segno di rinascita e speranza per l’ambiente.

Il programma prevede anche una passeggiata organizzata da Natura Loci nelle zone più danneggiate dagli incendi, accompagnata da esperti ambientali e guide escursionistiche, che illustreranno l’impatto devastante degli incendi sulla natura e l’importanza della preservazione del nostro patrimonio naturale.

Nel corso della mattinata, ci sarà un momento di lettura di brani e poesie da parte degli alunni delle scuole del territorio, che esploreranno il legame profondo tra l’uomo e la natura, stimolando la riflessione sull’urgenza di proteggere l’ambiente che ci circonda.

L’iniziativa vedrà la partecipazione attiva dei Vigili del Fuoco, della Riserva Naturale di Posta Fibreno, della Protezione Civile di San Donato, dei Forestali di Atina, dell’associazione Natura Loci, del Cai e di altre associazioni locali. Gli interventi contribuiranno a sensibilizzare il pubblico sui temi della protezione ambientale, della gestione degli incendi e della responsabilità collettiva nella difesa del territorio.

L’iniziativa è rivolta in particolare a scuole e famiglie, con l’intento di promuovere una cultura di rispetto e cura del territorio. L’obiettivo è sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza della tutela ambientale, incoraggiando ciascuno a diventare custode attivo del proprio ambiente.

L’appuntamento è fissato per il 23 novembre 2024,ore 9.00. presso il piazzale della chiesa di San Rocco SP97, Vicalvi FR.

Una giornata da vivere insieme a contatto con la natura, per riscoprire il valore della nostra terra e impegnarci nella sua protezione.

Il Sindaco Mario Ferrera, la delegata alla cultura Mariarosaria Ianni.

COMUNICATO STAMPA