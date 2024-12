Festa dell’Albero 2024 a Cori e Giulianello

Con la visita nei plessi di scuola primaria e secondaria di Cori di venerdì 29 novembre del sindaco, accompagnato dagli uomini della locale stazione dei carabinieri forestali, si sono conclusi gli appuntamenti per la Festa dell’Albero, celebrata il 21 novembre nei due plessi della scuola dell’infanzia di Cori e Giulianello.

Anche quest’anno, dunque, il Comune di Cori e l’Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto” hanno aderito alla campagna nazionale di Legambiente che ogni 21 novembre promuove l’importanza del verde per contrastare le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità, attraverso un semplice e simbolico gesto come la piantumazione.

L’amministrazione comunale ha visitato tutte le scuole del proprio territorio proprio per ricordare l’importanza dell’ambiente. In questo momento di forte dibattito nella comunità per i vari progetti che potrebbero trasformare il nostro territorio, si è ritenuto doveroso confrontarsi con le future generazioni su una tematica quanto mai attuale.

“Il Comune di Cori – afferma il sindaco Mauro De Lillis – ormai da tempo celebra con i propri alunni questa simbolica ricorrenza e cogliamo l’occasione per ringraziare la nostra concittadina Cristina Brusaporci che oramai da 12 anni ci accompagna concretamente in questo percorso educativo. Nel corso degli anni ci ha lasciato in dote ben 142 alberi e concludiamo con il suo principio ispiratore: ‘Chi pianta un albero, dona un’altra chance al mondo’. All’anno prossimo”.