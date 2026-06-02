Festa della Repubblica: Quadrini invita a custodire i valori democratici e a valorizzare Comuni e territori

In occasione delle celebrazioni del 2 Giugno, Festa della Repubblica, il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, ha rilasciato una nota ufficiale per rivolgere il proprio augurio a tutte le istituzioni, alle forze dell’ordine e ai cittadini del territorio ciociaro e dell’intera regione.

​”Celebrare il 2 Giugno non è un semplice atto formale, ma significa rinnovare ogni anno il nostro legame profondo con i valori fondanti della democrazia, della libertà e dell’unità nazionale”, dichiara Quadrini. “La nostra Repubblica affonda le sue radici nella Costituzione, una carta che oggi più che mai ci chiede di lavorare con responsabilità e dedizione al servizio della collettività.”

​Nel suo messaggio, Quadrini ha voluto sottolineare il ruolo cruciale degli enti locali e della sinergia tra i diversi livelli istituzionali:

​”Nel mio quotidiano impegno all’interno del Consiglio Provinciale di Frosinone e nel direttivo di Anci Lazio, sperimento ogni giorno l’importanza della vicinanza ai territori. I Comuni e le Province sono il motore pulsante del Paese, il primo presidio di democrazia e il punto di riferimento più prossimo per le esigenze dei cittadini. Onorare la Repubblica significa dare forza a queste realtà, sostenendo i sindaci e gli amministratori locali che affrontano le sfide quotidiane con spirito di sacrificio.”

​Il Consigliere ha poi concluso con un ringraziamento speciale:

​”Un pensiero grato va a tutte le donne e gli uomini in divisa, alle prefetture e a chi, a vario titolo, garantisce la sicurezza e la coesione sociale delle nostre comunità. Buona Festa della Repubblica a tutti i cittadini della provincia di Frosinone e del Lazio. Viva l’Italia, viva la Repubblica!”