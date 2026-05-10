FESTA DELLA MAMMA, ROCCA: «REGIONE LAZIO IN CAMPO A SOSTEGNO DI MATERNITÀ E FAMIGLIA»

“Auguri Mamme! Siete l’amore vero e incondizionato, quello che non conosce limiti e che dura in eterno. La gratitudine per quello che fate non deve essere solo a parole. È necessario costruire un nuovo modello di welfare dove la conciliazione fra maternità e lavoro non sia un lusso, nell’interesse generale del Paese e per invertire il trend della bassa natalità. La Regione Lazio, in tal senso, ha adottato e continua ad attuare numerose politiche in favore delle donne e della famiglia. Ma la strada è ancora lunga e necessita, innanzitutto, di un cambio di paradigma culturale. Ed è importante ribadirlo proprio oggi, in occasione della Festa della Mamma».Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.