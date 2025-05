Festa del club LIons Sora-Isola del Liri-Arpino per ingresso nuovo socio

Assemblea e conviviale del club per festeggiare l’ingresso del nuovo socio Generale Medico Loreto Perrella.Ieri presso il Casale della Regina di Arpino si è riunito il club Lions per festeggiare l’ingresso ufficiale di un nuovo socio, Generale Medico Dott. Loreto Perrella, un carissimo amico e un eccellente professionista. Il presidente ha guidato il rigoroso cerimoniale di ingresso del socio con la collaborazione della cerimoniera Franca Di Passio. Sono stati ospiti del club Il Presidente del club Valcomino Domenico D’Antona e IL Primo vicegovernatore distrettuale Lions eletto (distretto 108 L Lazio, Umbria, Sardegna) Luigi Capezzone e consorte Betty a cui va un sincero ringraziamento per la partecipazione. Il Vicegovernatore, durante il saluto ha manifestato apprezzamento per l’ingresso del nuovo socio e per il lavoro continuo e proficuo del club, sottolineando soprattutto Il progetto interclub Scuola cani guida per non vedenti e allerta diabete in Arpino i cui lavori sono iniziati. A tal proposito ha evidenziato la sua chiara volontà di aiutare a portarlo a buon fine attraverso il suo altissimo incarico lionistico distrettuale specificando il ruolo strategico nazionale di una struttura del genere realizzata nel centro sud italiano. La giornata è proseguita con la degustazione delle ottime pietanze preparate dal bravissimo chef Cristopher e il suo staff e si è conclusa con un brindisi tra gli amici e le felicitazioni e gli auguri al caro Loreto Perrella che è entrato a far parte integrante della famiglia Lionistica

Bernardo Maria Giovannone

Presidente del Club