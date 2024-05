Festa dei lavoratori: il 2 maggio torna il Forum della sicurezza

Martufi: “Focus su nuove misure, contrasto al sommerso e molto altro; il ruolo cruciale dei Consulenti del Lavoro”.

Appuntamento il prossimo 2 maggio, dalle 16.00 alle 18:00, per lo speciale “Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità” dedicato al Forum annuale della sicurezza sul lavoro. La puntata sarà trasmessa in diretta dall’Auditorium dei Consulenti del Lavoro a Roma e andrà in onda sulla web tv di Categoria e in webinar per il riconoscimento dei crediti validi ai fini della formazione continua obbligatoria. Numerosi i temi che saranno affrontati da esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dirigenti del Consiglio Nazionale dell’Ordine e rappresentanti delle istituzioni. In primo piano, le nuove misure in materia di sicurezza e contrasto al sommerso previste dalla legge di conversione del D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR-bis) come la patente a crediti; la riforma del DURC e delle sanzioni; le novità su somministrazione, appalti e distacchi; le liste di conformità dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le nuove assunzioni di ispettori. Per poi analizzare anche l’estensione della tutela assicurativa contro gli infortuni; le innovazioni procedurali del Bando ISI 2023 dell’Inail; le modifiche ai contratti di appalto negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. E ancora: si farà il punto sull’insegnamento del diritto del lavoro e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e sul ruolo e le responsabilità dei Consulenti del Lavoro in materia. A intervenire, tra gli altri, in ordine alfabetico: Vitaliano Chiodo, Direzione Centrale Prevenzione INAIL; Simone Frattoni, Consigliere Nazionale ANMIL; Gennaro Gaddi, Direttore Generale per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Mario Gallo, docente di diritto del lavoro dell’Università di Cassino. Ma anche Lorenzo Mondello, Presidente FederForma; Paolo Pennesi, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro; Antonio Pone, Direttore Generale facente funzioni dell’Inps; Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Previsti anche gli interventi del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Rosario De Luca, e del Vice Presidente Luca De Compadri.

Per altre informazioni e per accedere agli incontri: https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/17645-torna-l-appuntamento-con-il-forum-annuale-della-sicurezza-sul-lavoro

COMUNICATO STAMPA