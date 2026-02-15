FERROVIE, GHERA: IL SABOTAGGIO È OPERA DI CRETINI CHE PENSANO DI ATTACCARE LO STATO MA DANNEGGIANO I PENDOLARI

«Chi in queste ore ha danneggiato le linee dell’Alta Velocità pensando così di creare un danno alle Istituzioni oltre ad essere un delinquente è anche un cretino che ha ottenuto l’unico risultato di mettere in difficoltà i pendolari che quotidianamente utilizzano i treni. Ci auguriamo che i responsabili di queste azioni scellerate vengano presto individuati e puniti. Ringrazio a nome della Regione Lazio i tecnici e i lavoratori di Ferrovie dello Stato per essere intervenuti prontamente in modo da consentire la ripresa graduale del servizio». Lo ha dichiarato l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

