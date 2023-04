Ferrovie dello Stato Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

FS seleziona candidati a vari livelli di carriera, compresi giovani anche senza esperienza, per lo più in vista di assunzioni a tempo indeterminato e con contratti di apprendistato. Le opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato sono rivolte, generalmente, a diplomati e laureati, interessati a lavorare presso l’azienda di trasporti ferroviari e nelle società che fanno parte del Gruppo.

Tra i profili maggiormente richiesti ci sono Macchinisti, Capi Stazione, Tecnici e Operatori per la manutenzione di rotabili e infrastrutture, e altre figure a carattere tecnico operativo. Inoltre, vengono aperte le selezioni per altri profili, anche di tipo amministrativo. Le ricerche in corso vengono segnalate attraverso la pagina web Ferrovie dello Stato Lavora con noi.

POSIZIONI APERTE

Il Gruppo FS ha aperto nuove selezioni per assunzioni presso varie sedi sul territorio nazionale. Ecco le posizioni aperte più recenti, che descriviamo brevemente di seguito, e le relative date entro cui inoltrare le candidature:

ADDETTO STAZIONE

Sede di lavoro: Roma

Requisiti: diploma Istituto Tecnico. Eventuale Laurea in Ingegneria/Architettura e l’eventuale iscrizione ad Albi e Ordini Professionali saranno considerati un plus. Esperienza almeno triennale nella manutenzione degli impianti.

SPECIALISTA CONTROLLO DI GESTIONE

Sede di lavoro: Roma

Requisiti: aurea magistrale in economia o ingegneria gestionale ed esperienza minima di due anni in ambito Controllo di Gestione preferibilmente maturata all’interno di Società di Revisione, buona conoscenza della contabilità generale e analitica.

Candidatura: entro il 28 aprile 2023.

ESPERTO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Sede di lavoro: Roma

Requisiti: laurea in discipline economiche o diploma con comprovata esperienza professionale nel settore di riferimento ed esperienza minima di tre anni in ambito Amministrazione e Contabilità.

Candidatura: entro il 28 aprile 2023.

INGEGNERI STRUTTURISTI

Sedi di lavoro: Roma, Cagliari, Bologna, Firenze, Genova, Milano e Verona

Requisiti: laurea magistrale in Ingegneria Civile ed iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri. Inoltre è richiesta comprovata esperienza in ambito di verifica e/o progettazione strutturale e sismica.

Candidatura: entro il 1° maggio 2023.

PROGETTISTA SEGNALAMENTO

Sede di lavoro: Roma

Requisiti: diploma Istituto Tecnico o Laurea Triennale e/o Magistrale in Ing. Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni, Elettrotecnica, Meccanica o dei Trasporti. Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo, preferibilmente maturata nel settore del segnalamento ferroviario.

Candidatura: entro il 2 maggio 2023.

ESPERTO GESTIONE FINANZA E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Sede di lavoro: Roma

Requisiti: laurea magistrale in ambito economico o ingegneria gestionale e comprovata esperienza nel ruolo o in ruoli analoghi.

Candidatura: entro il 2 maggio 2023.

ESPERTO GESTIONE RISORSE COMUNITARIE

Sede di lavoro: Roma

Requisiti: laurea magistrale Area Economica. Comprovata esperienza nel ruolo o in ruoli analoghi. Inoltre costituirà requisito preferenziale l’esperienza nelle procedure relative a programmazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo su interventi finanziati da fondi comunitari.

Candidatura: entro il 2 maggio 2023.

SPECIALISTA COMPLIANCE FINANZIARIA

Sede di lavoro: Roma

Requisiti: laurea magistrale in economia, giurisprudenza ed esperienza almeno triennale nel ruolo.

Candidatura: entro l’8 maggio 2023.

COMPLIANCE SPECIALIST

Sede di lavoro: Roma

Requisiti: laurea magistrale in Giurisprudenza o Economia ed è gradita esperienza di almeno 5 anni in ruoli analoghi e/o in ambito compliance.

Candidatura: entro il 15 maggio 2023.

CONTESTO LAVORATIVO

FS offre ai propri collaboratori un ambiente professionale stimolante ed innovativo. Valorizza e sviluppa i propri talenti, a cui offre concrete opportunità di carriera in un contesto internazionale. L’azienda investe molto nella formazione delle Risorse Umane, per accrescerne e migliorarne le competenze, mantenendo alti i livelli di professionalità e la capacità di prestazioni eccellenti e tecnologicamente avanzate, e di essere sempre all’avanguardia, che contraddistinguono il Gruppo.

Ferrovie dello Stato favorisce particolarmente la collaborazione e lo spirito di squadra fra i dipendenti, e la condivisione delle responsabilità e dei valori aziendali. Considera il senso di appartenenza dei lavoratori all’azienda uno dei fattori principali per il miglior funzionamento della stessa. Particolare attenzione, poi, è riservata alle donne, tanto che all’interno del Gruppo FS esiste un Comitato Pari Opportunità. Si tratta di un organismo aziendale bilaterale e paritetico per la promozione di iniziative volte ad offrire alle lavoratrici condizioni di lavoro più favorevoli e maggiori opportunità di realizzazione, favorendo ad esempio la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

FORMAZIONE E SVILUPPO

Ferrovie dello Stato è una realtà che mira a creare innovazione attraverso nuove forme di conoscenza, pertanto programma percorsi di apprendimento continuo e di sviluppo, finalizzati all’acquisizione da parte dei dipendenti, a tutti i livelli, di competenze utili per accompagnare il Gruppo nei continui cambiamenti che caratterizzano un settore competitivo quale quello dei trasporti ferroviari. La compagnia propone diversi programmi formativi e piani di sviluppo, rivolti a studenti e neolaureati, in particolare in Ingegneria, ma anche in altre discipline, per i quali sono disponibili anche opportunità di stage, a candidati esperti e manager, e ai diplomati, per i quali sono disponibili corsi di abilitazione per diventare Capo stazione, Macchinista, Capo treno, Capo tecnico, Operatore specializzato della Manutenzione e Operatore specializzato della Circolazione.

AREE DI INSERIMENTO

Generalmente, le assunzioni FS prevedono l’inserimento prevalentemente nei seguenti settori e aree aziendali, per i quali è sempre possibile autocandidarsi:

INGEGNERIA

Ingegneria civile e armamento

Ingegneria delle Costruzioni

Ingegneria della Manutenzione

Ingegneria degli impianti

Ingegneria delle Tecnologie

Gestione Commesse Rotabili

Ricerca e sperimentazione

PRODUZIONE E CIRCOLAZIONE

Pianificazione e controllo circolazione

Programmazione e produzione treno

Esercizio

Gestione della Circolazione

SICUREZZA

Sicurezza d’Esercizio

Sicurezza sul lavoro

Sicurezza ambientale

QUALITÀ

Sistema Qualità

MANUTENZIONE

Programmazione e Gestione Manutenzione rotabili

Manutenzione armamento e opere civili

Manutenzione Impianti Tecnologici

MARKETING E COMMERCIALE

Marketing e commerciale

Allocazione capacità e rapporti con IF

INVESTIMENTI

Gestione processo autorizzativo

Coordinamento progetti di investimento

Pianificazione e controllo attività di investimento

ACQUISTI E LOGISTICA

Acquisti e attività negoziali

Assistenza Gare e Appalti

Logistica

IMMOBILIARE E SERVIZI

Ingegneria

Building

Facility

STAFF

Risorse Umane

Legale

Strategia e Pianificazione

Internal Auditing

Information Technology e Sistemi

Amministrazione Finanza e Controllo

Comunicazione esterna e Media

SELEZIONI FS

L’iter di selezione per lavorare in Ferrovie dello Stato prevede diversi passaggi, primo fra tutti la valutazione delle candidature online. Le risorse il cui profilo risulta di maggiore interesse per le posizioni aperte in FS vengono, quindi, inseriti nel processo di valutazione successivo, che può prevedere varie prove, interviste e colloqui, a seconda della figura ricercata, compresi testi attitudinali, di abilità manuale e linguistici.

FERROVIE DELLO STATO RECRUITING DAY

Tra gli strumenti utilizzati dal Gruppo FS per reclutare nuovi talenti da inserire presso le società che ne fanno parte ci sono anche degli eventi di recruitment che vengono organizzati periodicamente, per lo più a Roma. I recruiting day sono rivolti a laureati, da inserire in diversi ruoli mediante contratti a tempo indeterminato.

FERROVIE DELLO STATO LAVORA CON NOI, COME CANDIDARSI

Il Gruppo mette a disposizione di coloro che desiderano lavorare in FS un servizio web riservato al recruiting, tramite la sezione web Ferrovie dello Stato Lavoro del portale www.fsitaliane.it. Attraverso la pagina riservata alle carriere, infatti, è possibile consultare le posizioni aperte presso la società di trasporti, inserire il cv nel data base aziendale, creando il proprio profilo personale, che è modificabile in qualsiasi momento, e rispondere online alle offerte di lavoro FS di interesse.

É inoltre disponibile un form online per registrare il curriculum vitae e inviare un’autocandidatura in vista di prossime selezioni di personale. Una volta effettuata la registrazione sul portale FS Lavoro, per le successive candidature basterà effettuare il login con le credenziali di accesso scelte per candidarsi agli annunci di interesse.

