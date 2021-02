Ferrovia Cassino – Formia, Picano, Ruspandini e Pulciani “Stanziare fondi nel Recovery Fund”

I sottoscritti, sen. Massimo Ruspandini commissario provinciale di Fratelli d’Italia Frosinone, Paolo Pulciani responsabile regionale dell’attuazione del programma di Fratelli d’Italia, Gabriele Picano vicepresidente provinciale del partito, chiedono all’onorevole Paolo Trancassini di inserire in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati la proposta per stanziare fondi per la realizzazione della ferrovia Cassino-Formia all’interno delle risorse destinate alle infrastrutture derivanti dal Recovery Fund. I suddetti ritengono la realizzazione di questa grande opera essenziale per lo sviluppo ulteriore delle interazioni tra Frosinone e Latina. È necessario pianificare tali progetti tenendo ferma un’idea di sviluppo che è quella di rivolgere lo sguardo verso il mare. Il rafforzamento delle infrastrutture della zona Cassino- Formia si inserisce nell’alveo dello sviluppo trasversale Tirreno Adriatico. Così facendo il nostro territorio diventerebbe ancor più riferimento del Lazio Meridionale con una grande ricaduta in termini economici.

