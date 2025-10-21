Ferrovia Avezzano-Roccasecca, il Comitato scrive a Regione e Trenitalia: “Disservizi continui dopo la riapertura”

Avezzano – Nuova segnalazione del Comitato Salviamo la Ferrovia Avezzano-Roccasecca, che torna a denunciare i disservizi sulla linea ferroviaria abruzzese a poco più di un mese dalla riapertura, avvenuta a settembre. In una lettera indirizzata alla Regione Abruzzo, a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e a Trenitalia, il Comitato elenca una serie di criticità che, secondo gli utenti, stanno compromettendo la regolarità e l’affidabilità del servizio.

“Torniamo come ogni fine estate – si legge nella nota – a farci carico delle lamentele degli utenti circa la mancata efficienza, efficacia e puntualità del servizio ferroviario.”

Il Comitato cita in particolare quanto accaduto venerdì 17 ottobre, quando sono stati soppressi i treni 20184 e 20187 nel tratto Civitella Roveto–Sora, mentre il convoglio 20185 si è fermato per cause non chiarite tra Balsorano e Sora, causando ulteriori ritardi e cancellazioni. A questi episodi si aggiunge il ritardo del treno 20186 e “due settimane di autentica passione” per i pendolari, con soppressioni e ritardi anche superiori ai 40 minuti.

Una breve tregua, registrata tra fine settembre e la prima metà di ottobre, non ha migliorato la situazione. Al contrario – sottolinea il Comitato – “aggrava la posizione di chi avrebbe dovuto, ma non ha fatto, la necessaria verifica degli impianti dopo i lavori e prima della riapertura”.

Tra le problematiche ricorrenti viene segnalata anche la cronica mancanza di informazione nelle stazioni. “La nostra linea – scrivono gli attivisti – è l’unica aperta all’esercizio regolare in cui non ci sono monitor e sistemi audio di informazione in tempo reale. Non si può pretendere che tutti gli utenti, soprattutto studenti, siano ‘smart’. L’informazione deve partire dalle stazioni”.

Il Comitato chiede quindi la convocazione urgente di un incontro con la Regione, RFI e Trenitalia, “anche alla presenza dei sindaci del territorio”, per fare chiarezza sullo stato dell’arte della ferrovia.

Tra le richieste avanzate figurano:

l’implementazione dei sistemi informativi per i viaggiatori;

il ripristino degli orari precedenti ai lavori, con particolare attenzione al treno 20192 e alle corse del sabato;

aggiornamenti sul prossimo cambio orario;

chiarimenti sui lavori ai binari secondari della stazione di Sora, destinati – secondo alcune indiscrezioni – al ricovero notturno dei treni.

Il Comitato conclude ricordando l’importanza della linea Avezzano-Roccasecca come “strumento ancora oggi fondamentale per superare l’isolamento delle aree interne” e chiede che “le spese sostenute per il rinnovo tecnologico non convivano con il perdurare dei vecchi problemi”.

FOTO ARCHIVIO