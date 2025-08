FERROBONUS, VIA LIBERA DAL CONSIGLIO REGIONALE: 300MILA EURO PER TRASPORTO MERCI SU FERRO E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato, nell’ambito della manovra di assestamento di bilancio, l’attivazione della misura del Ferrobonus, l’incentivo economico rivolto agli operatori della logistica che scelgono di trasportare le merci su ferrovia anziché su gomma. L’obiettivo è quello di promuovere una mobilità più sostenibile, ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza del sistema.

La norma prevede che la Regione concorra con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso proprie risorse, a incentivare il trasporto merci su ferro. Per questo viene istituito un fondo regionale con uno stanziamento pari a 300 mila euro per il 2025. A breve seguirà la firma di un apposito protocollo con il Ministero volta alla messa a terra della misura.

«Il Ferrobonus rientra nelle iniziative che la Regione Lazio sta portando avanti con l’obiettivo di promuovere forme di mobilità sostenibile. In questo caso offriamo un’opportunità rivolta agli operatori della logistica anche con lo scopo di alleggerire il traffico facendo passare le merci sulle nostre ferrovie regionali», ha dichiarato l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

«Promuovere il trasporto ferroviario delle merci è un passo importante per ridurre l’inquinamento, abbattere le emissioni di CO₂ e migliorare la qualità dell’aria. È fondamentale che il nostro sistema logistico si evolva in modo sostenibile, con un chiaro vantaggio per le generazioni future», ha evidenziato l’assessore al Turismo, Elena Palazzo.

«Questa misura è fondamentale non solo per il rilancio del trasporto merci su ferro, ma anche per il miglioramento dell’efficienza del sistema logistico, con un impatto positivo a favore della competitività delle imprese e delle industrie presenti nella regione», ha spiegato l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini.