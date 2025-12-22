Ferrari fuori strada: due giovani feriti, uno trasferito in elisoccorso

Magliano dei Marsi – Grave incidente stradale nel corso della giornata odierna nel territorio comunale di Magliano de’ Marsi. La dinamica del sinistro è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi di rito.

Secondo una prima e ancora parziale ricostruzione, un’autovettura di grossa cilindrata, una Ferrari di colore blu, per cause non ancora chiarite sarebbe uscita di strada andando a impattare violentemente contro un albero. A bordo del veicolo si trovavano due giovani, uno dei quali originario di Magliano de’ Marsi.

Ad avere la peggio sarebbe stato il passeggero, che avrebbe riportato un grave trauma toracico. Considerate le sue condizioni, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza all’ospedale dell’Aquila. Il conducente, invece, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza all’ospedale di Avezzano per ulteriori accertamenti e cure.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri, il personale del 118, i vigili del fuoco della compagnia di Avezzano e l’elisoccorso. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area hanno richiesto tempo e attenzione. Accertamenti in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

