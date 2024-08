Ferragosto, il messaggio di auguri del sindaco Perciballi e dell’amministrazione comunale

Carissimi concittadini di Boville Ernica,

Desidero rivolgere un caloroso augurio a tutti Voi, a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale. Ferragosto, festa di origini antiche risalente ai tempi dell’imperatore Augusto, è l’occasione per dedicarsi al riposo e alla gioia della condivisione.

Auguriamo un sereno e gioioso Ferragosto a chi trascorrerà questa giornata con famiglia e amici, a chi, per necessità, sarà al lavoro per garantire i servizi essenziali, alle persone che stanno poco bene e a coloro che si dedicano con generosità all’assistenza di chi ha più bisogno.

Un pensiero speciale va ai nostri bambini e ragazzi, affinché l’estate possa offrire loro un meritato periodo di riposo e svago dopo un anno scolastico impegnativo. Ai nostri anziani, che in questi giorni di calore estremo necessitano di attenzioni e cure maggiori, auguriamo conforto e frescura.

Ricordiamo alle famiglie l’importanza di questi momenti di pausa dalla routine quotidiana, essenziali per ricaricare le energie e rafforzare i legami affettivi. La festa di Ferragosto rappresenta un momento prezioso per rinnovare il senso di comunità e per ammirare le bellezze artistiche, culturali e della tradizione del nostro territorio.

Anche in questo periodo di festività l’Amministrazione Comunale rimane attiva e disponibile, impegnandosi a offrire servizi efficienti e a rispondere prontamente alle necessità di tutti i cittadini.

Che questo Ferragosto possa essere un’occasione per tutti noi di riflettere sull’importanza del riposo e dello svago, ma anche di rinnovare il nostro impegno per costruire una comunità sempre più coesa e solidale.

Con affetto, Il Sindaco Enzo PERCIBALLI e l’Amministrazione Comunale

COMUNICATO STAMPA