Ferragosto e San Rocco: Cisterna in festa con 90 Mania e Rocco Hunt

L’Amministrazione comunale di Cisterna annuncia i due appuntamenti che caratterizzeranno il cuore dell’estate 2026, due serate pensate per richiamare cittadini e visitatori nel centro della città e celebrare insieme il Ferragosto e la ricorrenza del Santo Patrono, San Rocco.

Sarà ancora una volta Piazza XIX Marzo, cuore del centro urbano e luogo simbolo della vita cittadina, ad ospitare gli eventi principali dell’estate cisternese, nel segno di una tradizione che da sempre vede la piazza protagonista delle grandi serate di spettacolo e partecipazione.

Appuntamento sabato 15 agosto, quando la rinnovata Piazza XIX Marzo si trasformerà in una grande pista da ballo con “90 Mania – The Original”, uno spettacolo interamente dedicato ai grandi successi degli anni Novanta. Un viaggio nella musica che ha segnato un’intera generazione con DJ, vocalist, cantanti, ballerini, effetti speciali e coinvolgimento del pubblico, per una serata all’insegna dell’energia, del divertimento e della voglia di stare insieme.

Il giorno successivo, domenica 16 agosto, in occasione della festa di San Rocco, patrono di Cisterna, il palco di Piazza XIX Marzo accoglierà uno degli artisti più amati della scena musicale italiana: Rocco Hunt.

Cantautore e rapper salernitano, vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo nel 2014 con “Nu juorno buono”, Rocco Hunt ha saputo conquistare il pubblico grazie a uno stile che fonde rap, pop e sonorità mediterranee, affrontando temi sociali ma anche raccontando con leggerezza l’estate e la quotidianità. Negli ultimi anni ha collezionato milioni di ascolti con brani di grande successo come “A un passo dalla luna”, “Un bacio all’improvviso”, “Caramello”, “Musica Italiana” e “Mille vote ancora”, diventando uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale nazionale.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a due serate che si preannunciano tra i momenti più attesi dell’estate, confermando Piazza XIX Marzo come il naturale punto d’incontro della comunità e palcoscenico delle principali manifestazioni cittadine.

In attesa del programma in via di definizione dell’Estate Cisternese 2026, il centro cittadino ha continuato a vivere grazie alla rassegna “Sport in Comune”, promossa dall’Assessorato allo Sport. Ogni fine settimana Piazza XIX Marzo ha ospitato esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive del territorio, offrendo ai cittadini l’opportunità di conoscere e avvicinarsi a numerose discipline, valorizzando il ruolo dello sport come strumento di inclusione, benessere e partecipazione.

Tutti gli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale sono gratuiti.