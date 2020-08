Ferragosto, controllo del territorio da parte del Comando Compagnia di Cassino: i risultati

In occasione del Ferragosto, il Comando Compagnia di Cassino ha incrementato i servizi tesi a contrastare i reati predatori in genere, intensificando specifici servizi di vigilanza preventiva presso i luoghi maggiormente affollati da turisti o da famiglie per la classica gita “fuori porta”.

Nell’ambito di tali servizi, nella tarda serata del 14 agosto u.s. in San Biagio Saracinisco, località Lago la Selva, i militari della competente Stazione di Picinisco, nel corso di mirati servizi antidroga, segnalavano alla Prefettura di Frosinone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale otto giovani, di cui uno già censito per reati in materia di stupefacenti, tutti residenti nella Valle di Comino e di età compresa tra i 16 ed i 31 anni.

Nel corso di perquisizione personale, gli stessi venivano trovati in possesso complessivamente di gr. 1,80 di sostanza stupefacente del tipo hashish e gr. 3,83 di marijuana, nonché di un trita erba, il tutto sottoposto a sequestro.

Nei confronti di uno di questi, 23enne, veniva altresì elevata contravvenzione per ubriachezza molesta, in quanto al momento del controllo manifestava un evidente stato di ubriachezza alcolica.

Gli stessi militari nella giornata di ieri, nel corso di mirati servizi, procedevano al controllo di un gruppo di giovani campeggiatori, stanziatosi in località “Prati di Mezzo”, che permetteva di rinvenire sulla persona di un 19enne di Alvito, uno spinello di marijuana, già confezionato e un involucro della medesima sostanza stupefacente del peso di grammi 1,16. Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro amministrativo ed il giovane veniva segnalato alla Prefettura di Frosinone, quale assuntore.

Complessivamente durante il week-end i Carabinieri della Compagnia di Cassino, con l’impiego di 18 militari e 9 automezzi hanno:

– identificato 84 persone;

– controllato 64 autoveicoli (di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo in quanto sprovvisto di copertura assicurativa);

– elevato 8 contravvenzioni al C.d.S.;

– controllato 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari;

– controllato 5 esercizi pubblici;

– eseguito 12 perquisizioni personali e veicolari.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO