Ferragosto con l’anticiclone africano: tanto sole e più caldo, ma anche isolati temporali. Ecco dove

SITUAZIONE. E’ di nuovo in fase di rinforzo l’anticiclone alle latitudini europee centro-meridionali e garantirà un weekend stabile e in prevalenza soleggiato sull’Italia. Le temperature aumenteranno progressivamente e domenica il caldo si farà localmente intenso su Val Padana centro-occidentale, Toscana e Sardegna. La stabilità anticiclonica sarà insidiata però da qualche temporale che si formerà nel pomeriggio in prossimità dei settori alpini, in particolare in quello di domenica. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetterà nell’imminente fine settimana.

METEO SABATO. Sarà una giornata stabile e soleggiata, a parte la presenza di qualche banco di nubi al mattino sulla pianura piemontese, in dissolvimento in giornata. Nel pomeriggio si assisterà alla formazione di alcuni annuvolamenti cumuliformi in prossimità dell’arco alpino e sull’Appennino tosco-emiliano, con sviluppo di locali rovesci o focolai temporaleschi sulle Alpi piemontesi, lombarde e sulle Dolomiti occidentali, in esaurimento nel corso della serata. Le temperature aumenteranno e le massime raggiungeranno picchi di 34/35°C su Val Padana centro-occidentale, zone interne di Toscana e alto Lazio e della Sardegna.

METEO DOMENICA. Tempo stabile e soleggiato su gran parte d’Italia, salvo la formazione di un po’ di variabilità diurna sulle zone alpine ed entroterra ligure, in particolare sui settori piemontesi, valdostani orientali, retici, alto atesini e sul Bellunese, dove comparirà qualche rovescio o focolaio temporalesco, in attenuazione nel corso della serata. Da segnalare la formazione di una certa variabilità diurna anche sulla dorsale appenninica calabrese, seppur con bassa proabilità di fenomeni. Aumenteranno ultreriormente le temperature, con picchi di 36°C su Val Padana centro-occidentale, zone interne della toscana e della Sardegna.

Fonte 3b meteo