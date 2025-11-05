FERMO PESCA NEL TIRRENO, RIGHINI: «MITIGHEREMO GLI EFFETTI DI UNA DECISIONE ILLOGICA DELLA COMMISSIONE EUROPEA»

GIANCARLO RIGHINI
«In merito alle preoccupazioni espresse da Federpesca riguardo alla proroga del fermo pesca nel Tirreno, desidero evidenziare che la Regione Lazio è pienamente consapevole delle difficoltà che il settore sta affrontando a causa di una decisione dannosa, tardiva e illogica della Commissione Europea, che rischia di compromettere la tenuta economica di molte imprese e marinerie del nostro territorio.

Proprio per questo la Regione Lazio garantirà nella prossima Legge di Stabilità regionale risorse adeguate a mitigare gli effetti devastanti di questo provvedimento, sostenendo concretamente i pescatori e le imprese della filiera.

Come già assicurato nel corso di un recente incontro con le marinerie del Lazio, stiamo lavorando affinché vengano predisposte misure di indennizzo rapide e proporzionate ai danni subiti, in modo da garantire continuità economica e di tutelare un comparto che rappresenta una componente vitale dell’economia costiera regionale.

La Regione Lazio farà la sua parte, con determinazione e responsabilità, al fianco dei pescatori, chiedendo al tempo stesso che l’Unione Europea riveda un approccio burocratico che, ancora una volta, mostra scarsa conoscenza delle reali esigenze del settore ittico e delle comunità che da esso dipendono».

Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura, alla Pesca e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

