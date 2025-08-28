Fermo pesca al Golfo di Gaeta, preoccupazione tra i pescatori: la Copagri FR-LT scrive alla Regione Lazio

Mentre sta per terminare il periodo di fermo pesca per strascico e volanti in Adriatico, all’orizzonte si avvicina il turno per il compartimento marittimo di Gaeta che va da Minturno a Latina passando per le isole Ponziane, previsto per l’intero mese di Ottobre.

Nel golfo di Gaeta le imbarcazioni coinvolte e interessate al fermo sono circa 27 con oltre 54 capifamiglia imbarcati.

Come sottolineano il Presidente Copagri Frosinone-Latina Fabrizio Neglia e il coordinatore Copagri e UNCI Agroalimentare per il sud pontino Erminio Di Nora, c’è grande preoccupazione tra i pescatori alle prese, da anni ormai, con il problema relativo alla liquidazione del fermo, visto il troppo lungo periodo che intercorre tra il fermo e la corresponsione dell’indennizzo.

L’organizzazione agricola chiede che i tempi vengano ridotti e che i pescatori, in crisi per le tante problematiche che attanagliano il settore, dall’aumento delle temperature ai rapporti precari all’interno del ceto peschereccio, possano trovare ristoro immediato dal fermo imposto dalla legge per favorire la riproduzione delle specie e il riposo biologico.

LA PICCOLA PESCA

Passando alla piccola pesca, il presidente Neglia e Di Nora, hanno recapitato una nota alla Regione Lazio rimarcando come, nel settore, manchino misure dirette. Una problematica che riguarda anche le acque interne della Regione Lazio e i pescatori che operano nel Lago di Fondi ma non solo.

“E’ importante – hanno scritto nella missiva Neglia e Di Nora – che la Regione oltre a consultarsi con associazioni e organizzazioni chieda ai pescatori e si informi sulle caratteristiche e sulle necessità proprie della pesca professionale. La legge regionale 43/89 ha aiutato e sostenuto molti pescatori in passato, ciò che, come sottolineato nella nota, oggi non accade più”.