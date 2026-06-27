Fermato con tasso alcolemico oltre 2 g/l: 47enne denunciato e patente ritirata

Continua l’impegno quotidiano dei Carabinieri per garantire la sicurezza della circolazione stradale e prevenire i gravi rischi connessi alla guida in stato di alterazione. Nelle scorse ore, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Esperia ha proceduto al fermo di un’autovettura che transitava lungo la Strada Provinciale. Alla guida del veicolo vi era un uomo di 47 anni, originario e residente a Pontecorvo (FR). Sin dalle prime fasi del controllo dei documenti, i militari hanno constatato che il conducente si trovava in un evidente stato di alterazione psicofisica, compatibile con l’assunzione di bevande alcoliche. I Carabinieri hanno quindi proceduto immediatamente a sottoporre l’automobilista all’accertamento tramite etilometro. L’esito del test ha confermato i sospetti degli operatori, registrando valori ben oltre la soglia massima consentita: la prima prova ha infatti evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,16 g/l, mentre la seconda, effettuata come da prassi a distanza di circa cinque minuti, ha restituito un valore di 2,09 g/l (oltre quattro volte il limite di legge stabilito a 0,5 g/l). Di fronte all’inequivocabile risultato, per il 47enne è scattato il ritiro immediato della patente di guida. L’uomo è stato inoltre deferito alla Procura della Repubblica di Cassino per il reato di guida in stato di ebbrezza. L’operazione testimonia il costante presidio del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, finalizzato a scongiurare comportamenti irresponsabili che mettono a repentaglio l’incolumità pubblica sulle strade.

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