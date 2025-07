Ferito un giovane a Frosinone: la Polizia di Stato denuncia un uomo per lesioni aggravate

Nella serata del 30 giugno, personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove, accompagnato da alcuni connazionali, aveva fatto ingresso un cittadino straniero di circa vent’anni, con una profonda ferita sull’avambraccio sinistro.

La considerevole perdita di sangue ne rendeva necessario il trasferimento d’urgenza in sala operatoria.

Dalle testimonianze raccolte, dal personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile, a ferirlo sarebbe stato un altro giovane straniero con un pezzo di vetro.

Al vaglio degli investigatori varie piste, fra cui quella di un debito pregresso fra i due.

Il sopralluogo, operato sul luogo teatro degli eventi dal personale della Polizia di Stato, ha consentito di rinvenire tracce ematiche e altri elementi utili che, associati ad una mirata attività investigativa attraverso moderne tecnologie in uso alla Polizia Scientifica, tramite le quali si riusciva a rintracciare l’identikit del presunto autore, consentivano di identificare compiutamente lo stesso, rintracciato nella città di Frosinone, a distanza di poche ore dall’accaduto, dalla Squadra Volante e denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate.

