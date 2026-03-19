Ferie e retribuzione: la Cassazione conferma il diritto al pieno stipendio, CISL FP Frosinone in campo per tutelare i lavoratori

La Cisl Fp di Frosinone, in collaborazione con lo Studio Legale Sodani, informa lavoratrici e lavoratori di un importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione in materia di trattamento economico durante il periodo di ferie.

«Con l’ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che durante le ferie deve essere garantita al lavoratore l’intera retribuzione ordinaria, comprensiva di tutte le voci economiche collegate allo svolgimento delle mansioni e allo status personale e professionale – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il Responsabile degli Enti Locali Raffaele Ercoli – A rafforzare ulteriormente questo orientamento è intervenuta anche la sentenza della Cassazione civile n. 17433/2025, con la quale i giudici hanno confermato il diritto dei lavoratori ricorrenti a percepire, per ogni giorno di ferie, anche l’indennità di turno, in quanto prevista dal contratto e strettamente connessa alla prestazione lavorativa. Si tratta di principi pienamente coerenti con quanto già affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la retribuzione durante le ferie deve essere equivalente a quella ordinaria, al fine di non disincentivare l’effettivo godimento del diritto al riposo. Nel dettaglio, rientrano nella retribuzione dovuta durante le ferie tutte le indennità aventi natura retributiva e carattere corrispettivo, quali – a titolo esemplificativo – indennità di turno, indennità operative, indennità di funzione tecnica e professionale, nonché altre voci analoghe legate all’attività lavorativa. Alla luce di tali pronunce, la Cisl Fp Frosinone invita tutti i lavoratori a verificare attentamente la propria situazione retributiva. Qualora durante il periodo di ferie siano state operate decurtazioni illegittime della retribuzione ordinaria, sarà possibile attivare le opportune azioni legali per il recupero delle somme dovute. A tal fine, la Cisl Fp, insieme allo Studio Legale Sodani, mette a disposizione il proprio supporto per la valutazione delle singole posizioni e l’eventuale avvio delle vertenze. I lavoratori interessati potranno rivolgersi agli uffici Cisl Fp muniti di contratto di assunzione e buste paga degli ultimi cinque anni, oltre a documento di riconoscimento, tessera sanitaria e indicazione del reddito familiare ai fini Irpef. La Cisl Fp Frosinone conferma così il proprio impegno concreto nella tutela dei diritti economici e professionali delle lavoratrici e dei lavoratori del territorio, garantendo assistenza e strumenti efficaci per il pieno riconoscimento delle tutele previste dalla legge».