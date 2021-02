Ferentino,messa in sicurezza idrogeologica:il comune ottiene un finanziamento di oltre seicentomila euro

Ammonta a 613.991 euro il finanziamento a fondo perduto che il Comune di Ferentino ha ottenuto per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio. La cifra è stata stanziata con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.Il provvedimento ha approvato le richieste di finanziamento provenienti dai Comuni italiani secondo quanto previsto dall’art.1, comma 139, della Legge 30 dicembre 2018, n°145 da destinare ad investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio. Tra gli enti beneficiari dell’anno 2021, dunque, c’è il Comune di Ferentino con un contributo complessivo di oltre seicentomila euro.Tre gli interventi individuati che permetteranno il recupero e la mitigazione del rischio idrogeologico di una parte del territorio comunale: zona Stufa Pigna Castello, in prossimità della variante Casilina; località Stazione, tra cui via Vecchia Labrofico e località Cartiera. In queste zone, dunque, grazie al finanziamento ottenuto sarà possibile realizzare opere per il ripristino e la protezione delle sedi stradali coinvolte dal movimento franoso.Il Ministero dell’Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari in tre tranche: una quota pari al 20 per cento entro il 28 febbraio 2021; una quota pari al 60 per cento all’avvenuto affidamento dei lavori e il restante 20 per cento con la certificazione di regolare esecuzione dei lavori.“Grazie a questo importante finanziamento ottenuto – sottolinea il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo – possiamo procedere alla sistemazione di alcune zone con evidenti rischi idrogeologici a vantaggio dell’incolumità delle persone e delle cose. Interverremo sulle aree critiche per ripristinare lo stato dei luoghi e garantire sicurezza alla nostra comunità”.

comunicato stampa