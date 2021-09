Ferentino, viola più volte le prescrizioni imposte: arrestato 21enne

Ieri a Ferentino i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito una ordinanza di aggravamento di misura cautelare personale emessa dal Tribunale di Frosinone nei confronti di un 21enne del posto, già censito per reati contro la persona. I militari operanti hanno riscontrato più volte ripetute violazioni alle prescrizioni imposte al giovane, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare per maltrattamenti in famiglia. Il 21enne, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), dove dovrà espiare la pena.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

