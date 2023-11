Ferentino, venerdi il convegno “La nostra abilita’ nel mondo del lavoro”

“La nostra abilita’ nel mondo del lavoro”, e’ un convegno che si terra’ Venerdi 1° Dicembre 2023 alle ore 18:00, presso il Salone di Rappresentanza del Liceo Martino Filetico di Ferentino.

Si tratta di un’iniziativa voluta dall’Associazione Idee dal Futuro, sostenuta dal Comune di Ferentino, che nasce per raccontare l’avventura di 12 ragazze e ragazzi con disabilita’ intellettive che per 5 mesi con un progetto d’inclusione sociale hanno lavorato, attraverso stage gratuiti ,in altrettante aziende ed enti del territorio.

Il progetto d’inclusione ha l’obiettivo di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro fino ad oggi off-limits, per giovani con disabilita’ intellettive, attraverso il supporto di “tutor aziendali”, figure centrali in questo ambizioso obiettivo.

Al termine del ciclo degli studi tutti hanno il diritto di collocarsi nella società attraverso forme d’ impegno di vario genere, avere una propria dimensione.

Per questo in questi mesi, abbiamo collocato i ragazzi e le ragazze in varie aziende e in enti di Ferentino, attraverso stage gratuiti, con il sostegno di “tutor” dell’associazione adottando un rapporto 1:1, e presenza continua per sostenere e incentivare i giovani nello svolgimento dei compiti assegnati, permettendo alle aziende ospitanti di non subire un aggravio di costi.

Sulla base della nostra esperienza siamo sempre più convinti dell’importanza dell’istituzione della figura del “tutor aziendale”, ne vale il futuro di tanti ragazzi con bisogni cosidetti speciali. Nel frattempo stiamo già lavorando per riproporre nel 2024 il progetto ma in un’area piu’ vasta, ben oltre i confini comunali di Ferentino.

L’attuale progetto di lavoro ha avuto inizio il 2 Aprile 2023, Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo, e terminera’ il 3 Dicembre p.v., Giornata Mondiale sulla Disabilità. Venerdì 1º dicembre durante il convegno, oltre ad affrontare le tematiche d’inclusione sociale nel lavoro, con le Autorita’ presenti, si terrà una cerimonia di premiazione per i 12 giovani “lavoratori speciali” e per le aziende, associazioni, enti “ospitanti” e sostenitori che hanno creduto in questo bel percorso intrapreso.

Sara’ un convegno aperto a tutti, Vi aspettiamo.

COMUNICATO STAMPA