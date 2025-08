Ferentino, uomo picchia la compagna: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno arrestato un trentaduenne, originario della Nigeria, gravato da qualche pregiudizio di Polizia, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, nella tarda serata di domenica 03 agosto u.s., ha picchiato la propria compagna, di 24 anni, al culmine di una lite generata tra i due per futili motivi. Lo straniero nel corso della lite ha colpito la donna alla testa procurandole delle lesioni per le quali è stato necessario l’intervento di personale dell’Ares 118 che ha trasportato la donna presso l’Ospedale di Frosinone affidandola alla cura dei sanitari del pronto Soccorso che l’hanno giudicata guaribile con una prognosi di 25 giorni. Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’episodio di violenza domestica si è verificato alla presenza della loro figlia minore. Lo straniero, prontamente bloccato dai Carabinieri per impedire conseguenze ulteriori alla vittima, è stato dichiarato in stato di arresto ed al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la casa Circondariale di Frosinone dove adesso è recluso in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, subito informata, dai Militari dei fatti accaduti ed accertati. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

foto archivio