Ferentino, un viaggio digitale per visitare in 3D il teatro e il mercato romano

Digitalizzare i due importanti beni archeologici di Ferentino per valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale della città attraverso i più moderni strumenti multimediali.

È questo l’obiettivo del progetto redatto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Ferentino, nella persona di Angelica Schietroma, in collaborazione con il presidente del Consiglio comunale, Claudio Pizzotti e della Pro loco di Ferentino, che ha ottenuto il finanziamento della Regione Lazio. Nello specifico, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di riproduzione tridimensionale, sarà possibile riscoprire l’antico teatro romano, dai primi scavi fino alle sue più recenti riscoperte, e il mercato.

Una guida visiva alla comprensione dell’Area, uno strumento per lo studio del tessuto architettonico ed archeologico sia nella sua macrostruttura, con la restituzione 3D e video delle principali emergenze presenti sui siti. La ricostruzione degli ambienti architettonici, ma anche degli eventi storici, nonché degli episodi della vita quotidiana e degli altri aspetti della vita politica economica e sociale, verranno illustrati attraverso il racconto di una voce narrante, utilizzando fonti storiche antiche e memorie classiche.

Grazie agli apparati visivi (ricostruzioni virtuali 3D, animazioni, video da drone, statue 3D, etc.) si potranno visualizzare e collocare tutti i rinvenimenti e le testimonianze archeologiche ritrovate nel corso del tempo. Nello specifico il progetto, a causa delle restrizioni per il Covid attualmente vigenti, sarà illustrato in modalità online attraverso una diretta social, in programma per sabato 27 marzo 2021 alle ore 21, nel corso della quale verrà presentato il video della ricostruzione digitale del teatro e mercato romano sia sui profili social del sindaco e della Proloco, sia sul canale Youtube del Comune di Ferentino.

Alla diretta parteciperanno nomi illustri del settore, tra cui l’art director Giorgio Capaci, originario di Ferentino, oltre a rappresentanti dell’Amministrazione comunale e al regista dei programmi tv ‘Ulisse’, ‘Meraviglie’ e ‘Superquark’, Gabriele Cipollitti. Un contributo culturale sarà fornito anche dalla professoressa Bianca Maria Valeri, già dirigente scolastica del ‘Martino Filetico’ di Ferentino.

“Siamo particolarmente orgogliosi – commentano l’assessore alla Cultura Angelica Schietroma e il presidente del consiglio comunale Claudio Pizzotti – che il progetto di valorizzazione dei due più importanti siti storico-archeologici della nostra città sia stato apprezzato e ritenuto meritevole di finanziamento da parte della Regione Lazio. Utilizzare le più moderne tecnologie per permettere a chiunque di poter fruire delle bellezze storiche che la nostra città vanta è il migliore biglietto da visita che si possa presentare”.

“Il mercato e il teatro romano, i cui interventi di restauro sono stati recentemente nel decreto del ministro Franceschini per la somma di un milione e mezzo di euro – è il commento del sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo – contribuiscono a rendere la nostra città unica e attrattiva. Il progetto di digitalizzazione, redatto dal Comune, va esattamente nella direzione di esportare, in modo ancora più veloce, la bellezza che queste opere rappresentano per l’intera provincia, attraverso quel percorso di modernizzazione turistica sempre più diffuso, in attesa che le opere di restauro possano rendere nuovamente fruibili i siti sia alla cittadinanza che a visitatori e turisti”.

COMUNICATO STAMPA