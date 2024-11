Ferentino, “Un pacchetto di azioni per curare il nostro Centro Storico: Commercio, giovani, affitti e riqualificazione della passeggiata”

“C’è la necessità e l’urgenza di intervenire sul centro storico prima che la situazione già molto critica diventi irreversibile. È per questo che come minoranza abbiamo proposto quattro emendamenti, da discutere e approvare al prossimo consiglio comunale in sede di bilancio di previsione, attraverso i quali chiediamo di prevedere risorse per mettere in atto azioni concrete attraverso le quali iniziare un processo di ripresa e rilancio del cuore della nostra città”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo: “Non sarà facile ma è doveroso intraprendere iniziative perché non ci si può continuare a trincerare dietro il fatto che la situazione è generale e non riguarda solo noi. Riteniamo invece che è arrivato il momento di mettere in campo iniziative mirate che riguardino il commercio, i giovani, gli affitti e la riqualificazione della passeggiata Vascello e che produrrebbero sicuramente effetti positivi mettendo un freno al processo di desertificazione in corso”.

“Nello specifico – aggiungono i consiglieri – chiediamo: di sostenere le poche attività che sono rimaste nel centro ed incentivare l’apertura di nuove attraverso la messa a disposizione di contributi economici che possano alleggerire tasse e tributi che oggi gravano sugli esercenti; la realizzazione nel cuore della passeggiata di un centro di aggregazione giovanile, dove i ragazzi si possano incontrare, studiare, confrontare, con una sala conferenze e con postazioni di coworking. Rappresenterebbe anche un gesto di attenzione importante verso le nuove generazioni che riporterebbe vitalità ed entusiasmo nelle strade e nelle piazze del centro; incentivi per le giovani coppie a risiedere nel centro storico così da rivitalizzare anche i tanti immobili oggi abbandonati; un concorso di idee per riqualificare urbanisticamente ed architettonicamente la passeggiata e renderla al passo con i tempi”.

“Un pacchetto di azioni – concludono Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo – che se messo in campo rappresenterebbe un messaggio di presenza dell’amministrazione comunale su queste tematiche e aiuterebbe ad affievolire il sentimento di sconforto e rassegnazione che purtroppo negli ultimi tempi aleggia nella nostra comunità. Ci auguriamo che questa volta il sindaco e la sua maggioranza condividano la bontà e lo spirito costruttivo delle nostre proposte e che dimostrino di avere a cuore le sorti della città, che non possono prescindere dal rilancio del nostro centro storico”.